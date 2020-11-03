الصحة بغزة: 3 وفيات و229 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة 3 مواطنين وتسجيل 229 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في محافظات القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها صباح اليوم، أن المواطنة زينب مصطفي مصباح الحلبي (52 عامًا) والمواطن حسين أحمد ابراهيم مشلح (68 عامًا) توفيا في مستشفى غزة الاوروبي جنوب قطاع غزة.

بينما أشارت إلى أن المواطن محمد جمعة ابو عبادي (79 عام) توفيَّ في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ليرتفع عدد الوفيات في قطاع غزة منذ مارس الماضي إلى 37 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنها أجرت فحصًا مخبريًا لنحو 3378 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت خلالها 229 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين منذ شهر مارس إلى 7231 منهم 2647 حالة نشطة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين اليوم الثلاثاء وصل إلى 128 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 4547 حالة.