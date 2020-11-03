تردد قناة طيور الجنة 2020 –اخر التحديثات

يتربع تردد قناة طيور الجنة 2020 على قائمة القنوات الاكثر بحثاً ، لما للقناة من اهمية لدى الاطفال ومتابع المشاهدين لها .

تردد قناة طيور الجنة 2020 على الأقمار الصناعية ومتابعة أجمل أناشيد الأطفالتردد قناة طيور الجنة 2020

تردد قناة طيور الجنة 2020، من أكثر الترددات التي زاد البحث عنها خلال الفترة الماضية من قبل الأباء والأمهات، حتى يستمتع أطفالهم بمشاهدة أجدد أناشيد الأطفال التي تعرض عليها، والجدير بالذكر أنه تم إطلاق هذه القناة في عام 2008، حققت مشاهدة عالية على مستوى الشرق الأوسط، حازت على الملايين من المشاهدات، وهذا ما جعل شبكة قنوات طيور الجنة تطلق العديد من القنوات التابعة لها مثل قناة طيور بيبي بالعربية والإنجليزية، وتقوم بعرض برامج وأناشيد للأطفال تحت سن الست سنوات.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية 2020

فعلى كل متابعي قناة طيور الجنة الفضائية، ضبط أجهزة الاستقبال لديهم لتنزيل تردد قناة طيور الجنة 2020 وذلك بجودة عالية، وبدون أي تشويش الصوت أو الصورة، فتابعونا من خلال الأتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11623

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي.

قناة طيور الجنة 2020

تقوم قناة طيور الجنة بعرض مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية والترفيهية ومجموعة من الأناشيد المحببة لدى الطفل، وباقة متنوعة من أفلام الكرتون المترجمة، وتحرص دائماً على تقديم محتوى مميز ومختلف عن باقي قنوات الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على العرب سات

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

البرامج التي تبث قناة طيور الجنة ، اسم البرنامج ومعناه ، برنامج بيت الحج ، برنامج برنامج ست البيت الصغيرة ، بالإضافة إلى برنامج صوتك ، هي كنز ، بالإضافة إلى العديد من الأغاني والأناشيد المميزة مثل أغنية المكعبات ، ماما جابت بيبي ، أغنية عن شد الحبل ، عيد ميلادك وأغنية قمر نبينا.