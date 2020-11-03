مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن طائرة الاستطلاع التي سقطت في أشكول

كشف مصدر أمني في المقاومة، تفاصيلٌ جديدةٌ حول طائرة الاستطلاع التي اعترضتها أمس مقاتلات حربية "اسرائيلية" في منطقة أشكول.

وأوضح المصدر الأمني أن الطائرة استولت عليها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عام 2015 وهي من نوع "سكاي لايت".

وأشار إلى أن المهام الموكلة للطائرة هو الاستطلاع المتقدم.

وأكد المصدر الأمني أن كتائب القسام استخدمت الطائرة في مهام ضد الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتم اعتراضها يوم أمس الاثنين.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن يوم أمس أنه تمكن من السيطرة على طائرة استطلاع اخترقت اجواء مستوطنات "غلاف غزة" خاصة في منطقة أشكول.

وأحدثت عملية السيطرة على طائرة الاستطلاع ارتباكًا كبيرًا لا سيما مع دخول طائرات حربية في أجواء قطاع غزة محدثة أصوات مرعبة اثارت الخوف لدى الكثيرون من امكانية شن عدوانًا على القطاع.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "في وقت سابق اليوم تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه "خلال أعمال تمشيط في المنطقة، تم العثور على حوامة، ويتم الفحص فيما إذا كان الحديث عن الحوامة التي تم الاشتباه في تسللها إلى داخل إسرائيل".