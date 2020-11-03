القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وانتر ميلان في دوري ابطال اوروبا الليلة -والمواعيد

ينتظر المواطنون في الوطن العربي المباراة القوية بين ريال مدريد وانتر ميلان افي دوري ابطال اوروبا التي متوقع ان تقام الليلة ، ويواصلون البحث عن القنوات الناقلة للمباراة موعد المباراة .

"فلسطين اليوم" تزود المواطنين بترددات القنوات الناقلة للمباراة القوية ولليلة والمواعيد على النحو التالي "

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وانتر ميلان اليوم Real Madrid CF على النايل سات في دوري أبطال أوروبا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وانتر ميلان اليوم Real Madrid CF على النايل سات في دوري أبطال أوروباالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وانتر ميلان

القنوات المفتوحة لمباراة ريال مدريد وانتر ميلان الثلاثاء 3-11-2020 في دوري ابطال اوروبا على نايل سات جمهور ومتابعي جولة الساحرة في اجزاء مختلفة يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة لمباراة ريال مدريد وانتر. ميلان.

عدد من القنوات التلفزيونية المفتوحة ، أعلنت أنها ستبث مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ، والتي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب المنتخب الإسباني ، كما ستنقل المباراة على قناة BeIn Sports HD 1 الرياضية المشفرة بتعليق من رؤوف خليف ، وتعرض القنوات الإيطالية canale 5 italia و BT Sport ESPN English المباراة من خلال شاشتها ، وها هي القنوات المفتوحة للريال. مباراة ريال مدريد وانتر ميلان ، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

الفريق الإسباني نظيره الإيطالي يخوض إحدى أكثر المباريات المنتظرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020 ، وستنطلق المباراة على أرض ملعب ألفريدو دي ستيفانو في تمام الساعة العاشرة مساءا. بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية فيكون في التاريخ.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وانتر ميلان

القناة التردد الاستقطاب الترميز القمر الصناعي

ASR TV 10845 V 27500 Monacosat

CBC SPORT HD 11135 H 27500 Azerspace

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وانتر ميلان

القمر: HOT BIRD.

التردد: 11917.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح:2/3.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة بي ان سبورت 1 مشفرة

من المقرر أن يتم بث أهم مباريات اليوم عبر قناة bein sports HD 1 عالية الوضوح المشفرة ، وللحصول على القناة الرياضية المذكورة يمكنكم فعل ذلك بعد ضبط ودخول تردد قناة BN Sport 1 HD الجديد. المرفقة بموقعنا والتي يمكنك الحصول عليها من خلال ما يلي:

م القمر الصناعي التردد القطبية الترميز تصحيح الخطأ

1 سهيل سات 11547 عمودي 27500 2/3

2 يوتلسات 11013 أفقي 27500 2/3

3 Atlantic Bird 2 11013 أفقي 27500 2/3

4 عرب سات 11547 عمودي 27500 2/3

ستُعرض المباراة بين ريال مدريد وانتر ميلان بدون حضور الجماهير ، حفاظًا على سلامتها وتقليل مخاطر الإصابة في الوضع الحالي ، سيتم بث المباراة على التلفزيون عبر مجموعة من القنوات المحلية والدولية.

موعد مباراة ريال مدريد وانتر ميلان

الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة 11 مساءا بتوقيت السعودية.

الساعة 9 مساءا بتوقيت تونس.

الساعة 12 صباحا بتوقيت الإمارات.

الساعة 12 صباحا بتوقيت البحرين.