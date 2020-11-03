تحظى اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 على اهتمامًا كبيرًا لدى ابناء شعبنا الفلسطيني لا سيما فئتين مهمتين وهما فئة الشباب المقبلين على الزواج وفئة التجار وأصحاب رؤوس الاموال.

ويأتي اهتمام الفئات المذكورة في البحث عن اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل والدولار نظرًا لما تشهده عملة الذهب من اسعار مستقرة نوعا الا انها تغيرت مع الانتخابات الأمريكية.

وجاءت اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل والدولار اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

اسعار الذهب عيار 24 207.75 شيكل $60.91

سعر الذهب عيار 22 190.44 شيكل $55.83

اسعار الذهب عيار 21 181.79 شيكل $53.29

اسعار الذهب عيار 18 155.82 شيكل $45.68

سعر الذهب عيار 14 121.19 شيكل $35.53

سعر الذهب عيار 12 103.88 شيكل $30.45

اسعار أوقية الذهب 6,461 شيكل $1,894

اسعار جنيه الذهب 1,454 شيكل $426.36

اسعار كيلو الذهب 207,753 شيكل $60,907

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 نوفمبر 208.08 182.07 156.06 121.38 104.04

1 نوفمبر 205.88 180.15 154.41 120.10 102.94

31 أكتوبر 205.90 180.17 154.43 120.11 102.95

30 أكتوبر 205.87 180.14 154.40 120.09 102.93

29 أكتوبر 205.55 179.86 154.16 119.90 102.77

28 أكتوبر 205.75 180.03 154.31 120.02 102.87

27 أكتوبر 207.41 181.49 155.56 120.99 103.71

26 أكتوبر 207.48 181.55 155.62 121.03 103.74

25 أكتوبر 206.65 180.83 154.99 120.55 103.33

24 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32

تنويه هام بأن رصد اسعار الذهب تكون يوميًا كل 12 ساعة وقد تشهد تغيرًا في الاسعار وفقًا للتجارة الدولية في العالم ووفقًا لقوة الدولار وهبوطها.