التنمية الاجتماعية: صرف 700شيقل مطلع الأسبوع القادم ..تفاصيل الفئات المستهدفة

أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اليوم الثلاثاء 3/11/2020، انه سيتم مطلع الاسبوع القادم صرف مساعدة مالية للأسير الفقيرة والمتضررين من جائحة كورونا لـ10 آلاف اسرة بواقع 700 شيكل لكل عائلة .

وقال مجدلاني خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة طارئة للمتضررين من جائحة كورونا والفقراء، حيث قررت تخصيص 30 مليون دولار.

وقال مجدلاني ان وزارة التنمية الاجتماعية والعمل والمالية وضعت معايير للأسر المقرر الاستفادة من المساعدة ، والتي لم تستفيد من أي مساعدات سابقة ، موضحاً ان اجمالي المستفيدين من البرنامج 68 الف مواطن .

وشدد على ان التنمية الاجتماعية اشرفت على الاسماء التي تم وضعها للاستفادة ، لعدم حدوث أي تضارب في الاسماء .

ويشار الى ان الاوضاع الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية تفاقمت وخاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا".