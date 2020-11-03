تويتر يحذر ترامب بسبب تغريدة محتواها "محل خلاف"

وضعت منصة تويتر للتواصل الاجتماعي تحذيرًا على تغريدة لرئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب عقب وصفه قرار المحكمة العليا الأمريكية للتصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

وأرفق تويتر مع التغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤوليته قائلا "إن محتواها "محل خلاف" و"ربما يكون مضللا".

وقال ترامب في التغريدة:

قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء

وكانت المحكمة العليا قد سمحت الأسبوع الماضي بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء في بنسلفانيا ونورث كارولاينا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركة "تويتر" ترفض ذكر أي شيء عن فساد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.