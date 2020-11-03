إغلاق سجن "جلبوع" بعد تفشي فيروس "كورونا"

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين ثاني ، ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا (كوافيد-19) في صفوف أسرى سجن جلبوع حيث بلغت حتى ظهر اليوم 81 إصابة، وجميعهم في قسم 3.

وأكد حسن عبد ربه المستشار الاعلامي للهيئة ان إدارة مصلحة سجون الاحتلال قررت اليوم إغلاق السجن بالكامل على خلفية تأكيد إصابة 12 أسيرا يوم أمس ومخالطتهم لمعظم الأسرى في السجن.

وبحسب المصادر المحلية والأهالي، فإن جميع الأسرى في قسم 3 باتوا يعانون من أعراض الإصابة بالفايروس من ارتفاع درجات الحرارة والتعب العام، وهو ما زاد من قلق وخشية ذوي الأسرى عليهم، وخاصة كبار السن.

منعت إدارة سجن جلبوع صباح اليوم الأهالي المقررة زيارتهم للسجن، ضمن الزيارات الشهرية لأهالي الأسرى للسجون المنظمة من قبل لجنة الصليب الأحمر، وأبلغتهم بتعليق الزيارات حتى إشعار أخر بعد وصولهم لأبواب السجن.

ومن جهتهم، أعلن الأسرى خطوات تصعيدية ضد إدارة السجن وإهماله في متابعة أحوال الأسرى داخله وعزل المصابين.

من جهتها أكدت هيئة الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد الإهمال واللامبالاة في وقاية الأسرى من الوباء، حيث بدأت شكوى الأسرى بظهور الأعراض عليهم قبل أسبوع، إلا أن إدارة السجون أخرت إجراء الفحوصات لهم.

تحتجز سلطات الاحتلال 360 أسيرًا فلسطينيا في هذا السجن، موزعين على أربعة أقسام في كل قسم 90 أسيرا.