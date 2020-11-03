60 مليون "أمريكي " ينتخبون اليوم رئيسهم القادم

يتوجه اليوم الثلاثاء 11/12/2020، ملايين الناخبين الأميركيين الى مراكز الاقتراع لاختيار أسم رئيسهم القادم ، وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وارتفاع حدة التصريحات والمناكفات بين انصار المرشحين .

وقالت وسائل اعلام امريكية ان ما يقارب 100 مليون أميركي قد صوتوا مبكرا في الانتخابات الرئاسية ، يتوقع أن يصوت الملايين في اقتراع اليوم "يقدر العدد بأكثر من 60 مليونا" للاختيار بين المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترمب الذي كثف جولاته أمس، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي تبادلا مساء أمس الاثنين الانتقادات اللاذعة، وحث كل منهما الناخبين على المشاركة في الاقتراع في ولايات تحتدم فيها المنافسة، في آخر جولة في السباق الانتخابي.

بينما سجل الأميركيون رقما قياسيا في التصويت المبكر في آخر أيام الحملة الانتخابية، حيث أدلى نحو 96 مليونا بأصواتهم في الانتخابات. ويشكل هذا الرقم القياسي 70 بالمئة من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016 ونحو 40 بالمئة من كل الأميركيين الذين لهم حق التصويت.

الانتخابات مختلفة هذا العام لا سيما التصويت عبر البريد، وقرارات قضائية حديثة منحت بعض الولايات أياماً عدة للتصويت بعد الثالث من نوفمبر ما قد يؤخر معرفة النتيجة النهائية حول هوية ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة.

وبالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية للانتخابات هذه المرة، أدخلت منصات التكنولوجيا وشركات مواقع التواصل مجموعة من القواعد والبروتوكولات حول الإعلانات المبكرة بالفوز ليلة الانتخابات.

وفي السياق، أوضح موقع تويتر على سبيل المثال أن 7 وسائل إعلام فقط يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في إعلان اسم الفائز بالسباق الرئاسي رسميًا.