حالة الطقس اليوم الثلاثاء: انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة.

ووفقًا لدائرة الارصاد الفلسطينية الجوية فإن الأجواء اليوم الثلاثاء غائمة جزئيًا إلى غائمة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الليلة بارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

منخفض جوي في فلسيطن

أما غدًا الأربعاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق، خاصة خلال ساعات المساء والليل وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر الجو الخميس غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

والجمعة، يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله امطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من شدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.