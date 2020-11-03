فيدال: سأقاتل بروح برشلونة أمام الريال

أكد التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط إنتر ميلان، أنه سيُقاتل من أجل تحقيق الانتصار على ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال فيدال، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "كل المباريات حاسمة بالنسبة لنا، وستكون مباراة جيدة، ومهمة في جدول الترتيب، وسألعب ضد الريال كما لو أنني ما زلت لاعبًا في برشلونة".

وأضاف: "أنا سعيد لوجودي هنا، وأقوم بما يطلبه مني المدرب، وكنت أسجل العديد من الأهداف، والآن علي أن أبذل قصارى جهدي، وأفعل ما يطلبه المدرب وأضع دائمًا أمامي مصلحة الفريق".

وعن ذكرياته بالإقصاء مع بايرن ميونخ أمام ريال مدريد من ربع نهائي دوري الأبطال عام 2017، كشف: "كنت غاضبًا جدًا لأننا لو كنا تأهلنا لحققنا اللقب، لكن غدًا ستكون مباراة أخرى".

واختتم: "غدًا سيكون تحديًا يجب أن نبذل قصارى جهدنا فيه، وأريد حقًا الفوز، ويمكننا القتال من أجل تحقيقه".