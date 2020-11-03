داخلية النمسا: نتعرض لهجوم إرهابي "مفتوح"

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، الإثنين، إن بلاده تتعرض لهجوم إرهابي "مفتوح".

جاء ذلك في تصريح مقتضب لنيهامر، تعليقا على اندلاع اشتباكات بين مسلحين وعناصر الشرطة في العاصمة فيينا مساء الإثنين.

وقال الوزير النمساوي "نتعرض لهجوم إرهابي مفتوح لا يزال قائما".

فيما نقلت إذاعة "ORF" الخاصة عن مصادر في وزارة الداخلية النمساوية، قولها إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شرطي بجروح خطيرة، ومقتل مسلح وإلقاء القبض على آخر.

وأكد المتحدث باسم وحدة الإسعاف في فيينا، دانيال ميلشر، خلال تصريح صحفي، وجود عدد كبير من القتلى والجرحى، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من إحصائهم.

وفرضت الشرطة تدابير أمنية مشددة حول المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات، فيما توقفت خدمات وسائل النقل العام.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشرطة لم تتمكن بعد من فرض سيطرتها على الوضع، وتواصل العمل على توقيف المهاجمين الفارين.