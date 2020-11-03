سقوط امطار غزيرة على مكة المكرمة

هطلت أمطار غزيرة على مدخل وادي رهجان، شرقي مكة المكرمة، اليوم الاثنين، إضافة إلى مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية، وأثار ذلك تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

و اشارت صحيفة الرياض السعودية إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة حتى غدا الثلاثاء، على أجزاء من مناطق المملكة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمطار تتأثر بها مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، بينما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الرياض" لحظة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة أثناء صلاة العشاء اليوم الاثنين.