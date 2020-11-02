مسؤول إسرائيلي يطير لأبو ظبي ويضرب بقرار نتنياهو عرض الحائط

أجرى نائب في الكنيست "الإسرائيلي" محادثات سياسية في دولة الإمارات، من دون تنسيق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي منع المسؤولين والوزراء زيارة أبو ظبي قبله. وفق صحيفة عبرية الإثنين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن إيلي أفيدار، وهو نائب في "الكنيست" عن حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، بدأ فجر الأحد زيارة لإمارة أبوظبي، وعقد اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة وأعضاء في البرلمان، من دون تنسيق مع مكتب نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن مكتب أفيدار قوله إنه "سيواصل العمل لتعزيز المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية لإسرائيل".

ولا يشارك حزب "إسرائيل بيتنا"، بزعامة وزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان، في الائتلاف الحكومي الراهن.

وأفيدار هو أول نائب "إسرائيلي" يزور الإمارات منذ أن وقعت مع "إسرائيل"، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، بالبيت الأبيض.

وقوبل التطبيع الإماراتي "الإسرائيلي" برفض شعبي عربي واسع، واعتبرته فلسطين "خيانة" وطعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية وعدم قيام دولة فلسطينية حتى الآن.