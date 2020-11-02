طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في سماء قطاع غزة

يشهد سماء قطاع غزة، في هذه الأثناء، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.
وأفاد مراسل "فلسطين اليوم"، أن طائرات الاستطلاع الاسرائيلية، تحليق بشكل مكثف في سماء كل من شرق المحافظة الوسطى وساحلها، وفي ساحل مدينة غزة أيضاً.
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