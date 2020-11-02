وزير صهيوني يزعم أن هناك 5 دول عربية مرشحة للتطبيع مع "اسرائيل"

زعم وزير استخبارات الاحتلال، إيلي كوهين، اليوم الإثنين، أن هناك خمس دول أخرى مرشحة في الوقت الراهن للتطبيع مع الاحتلال.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن كوهين قوله: "في الوقت الراهن هناك خمس دول ذات صلة بهذا الموضوع وهي السعودية وعمان وقطر والمغرب والنيجر".

و قال كوهين إنه في حال مواصلة ما وصفها بـ "سياسة الشرق الأوسط الحازمة" للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فإن من الممكن لـ"إسرائيل" أن تبرم اتفاقيات مع دول عربية أخرى.

و اعتبر أن ما اسماها "السياسة المفرطة" في الحرص التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في المنطقة لم تثبت نجاحها، مشيرًا إلى أن سياسة القوة فقط هي الواقعية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة برهنت على ذلك.

وفي ايلول سبتمبر الماضي، جرت في البيت الأبيض مراسم توقيع الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" برعاية أمريكية.