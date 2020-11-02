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فوائد عديدة لا تعرفونها لمعجون الاسنان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:40 - 02 نوفمبر 2020
معجون اسنان معجون اسنان
تقارير
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كلنا لا يعرف شئاً عن معجون الاسنان سوى أنه يعالج مشاكل اصفرار الأسنان، وتسوس الأسنان، والتخلص من رائحة الفم الكريهة، و لكننا في هذا المقال نقدم لكم فوائد أخرى لن تصدقوها عن معجون الأسنان.

فوائد معجون الأسنان:

  • يقضي على رائحة الثوم والبصل من اليدين.
  • يقضي على رائحة السمك من اليدين.
  • يقضي على رائحة الكلور من اليدين.
  • ينظف عدسات النظارة.
  • تنظيف الحوائط من ألوان الشمع.
  • يقضي على الروائح الكريهة من الزجاجات البلاستيكية.
  • يجعل الالماس لامع وبراق.
  • ينظف الملابس من بقع الحبر وأحمر الشفاه.
  • يقضي على الخدوش التي توجد على الشاشات.
  • يقضي على الصدأ بالسكاكين والمكواة.
  • يزيد من لمعان الأشياء الفضية.
  • يعالج انسداد البالوعات.
  • يقضي على حب الشباب.
  • يقضي على آثار البثور.
  • يوحد لون البشرة.
  • يقضي على البقع الداكنة.
  • يعالج التهابات البشرة.
  • يعالج احمرار وتهيج البشرة.
  • يقضي على الرؤوس السوداء.
  • يعالج الحروق.
  • يقوي الاظافر.
  • يقضي على اصفرار الأظافر.
  • يقضي على رائحة القدم الغير مستحبة.
  • يقضي على جفاف الشفاه.
  • يرطب الشفايف بشكل فعال.
  • يقضي على الخطوط الرفيعة حول العينين والفم.
  • يحد من الإصابة بالشيخوخة المبكرة.
  • يساعد على إزالة شعر الوجه.
  • يقضي على آثار أشعة الشمس.
  • يقضي على الرؤوس البيضاء.
  • يقضي على رائحة الفم الغير مستحبة.
  • يقضى على اسمرار الأماكن الحساسة.
  • يعالج مرض الإكزيما.
  • يعالج الطفح الجلدي.
  • يبيض لون البشرة بسرعة فائقة.
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