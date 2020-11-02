فوائد عديدة لا تعرفونها لمعجون الاسنان

كلنا لا يعرف شئاً عن معجون الاسنان سوى أنه يعالج مشاكل اصفرار الأسنان، وتسوس الأسنان، والتخلص من رائحة الفم الكريهة، و لكننا في هذا المقال نقدم لكم فوائد أخرى لن تصدقوها عن معجون الأسنان.
فوائد معجون الأسنان:
- يقضي على رائحة الثوم والبصل من اليدين.
- يقضي على رائحة السمك من اليدين.
- يقضي على رائحة الكلور من اليدين.
- ينظف عدسات النظارة.
- تنظيف الحوائط من ألوان الشمع.
- يقضي على الروائح الكريهة من الزجاجات البلاستيكية.
- يجعل الالماس لامع وبراق.
- ينظف الملابس من بقع الحبر وأحمر الشفاه.
- يقضي على الخدوش التي توجد على الشاشات.
- يقضي على الصدأ بالسكاكين والمكواة.
- يزيد من لمعان الأشياء الفضية.
- يعالج انسداد البالوعات.
- يقضي على حب الشباب.
- يقضي على آثار البثور.
- يوحد لون البشرة.
- يقضي على البقع الداكنة.
- يعالج التهابات البشرة.
- يعالج احمرار وتهيج البشرة.
- يقضي على الرؤوس السوداء.
- يعالج الحروق.
- يقوي الاظافر.
- يقضي على اصفرار الأظافر.
- يقضي على رائحة القدم الغير مستحبة.
- يقضي على جفاف الشفاه.
- يرطب الشفايف بشكل فعال.
- يقضي على الخطوط الرفيعة حول العينين والفم.
- يحد من الإصابة بالشيخوخة المبكرة.
- يساعد على إزالة شعر الوجه.
- يقضي على آثار أشعة الشمس.
- يقضي على الرؤوس البيضاء.
- يقضي على رائحة الفم الغير مستحبة.
- يقضى على اسمرار الأماكن الحساسة.
- يعالج مرض الإكزيما.
- يعالج الطفح الجلدي.
- يبيض لون البشرة بسرعة فائقة.