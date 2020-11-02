خطوات و رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يبحث الكثيرون عبر محركات بحث جوجل عن طرق و روابط الاستقسار عن أسماء المستفيدين من المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة، التي ترصدها وزارة القوى العاملة بتوجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتسود حالة من الاضطراب الشديد عند العمال الغير منتظمين والذين تقدموا بطلب للقوى العاملة من اجل الاستفادة بالدفعة الرابعة والحصول عليها خلال الايام الحالية بعد ان يتم الاعلان عن الموعد الفعلي لصرفها من خلال منافذ الصرف المختلفة .
و كانت وزارة القوى العاملة وبعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت باستكمال صرف المنحة لنهاية العام الميلادي الحالي للمتضررين من فيروس كورونا المستجد والذين انخفض الدخل لديهم في الوقت الماضي من توقف الاعمال الغير منتظمي في بداية انتشار الفيروس المستجد.
خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة:
الدخول الى موقع وزاره القوى العاملة من هنا
إدخال الرقم القومي والاسم الرباعي والبيانات المطلوبة على الموقع .
الضغط على استعلام