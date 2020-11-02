خطوات و رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يبحث الكثيرون عبر محركات بحث جوجل عن طرق و روابط الاستقسار عن أسماء المستفيدين من المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة، التي ترصدها وزارة القوى العاملة بتوجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وتسود حالة ‏من الاضطراب الشديد عند العمال الغير منتظمين والذين تقدموا بطلب للقوى العاملة من اجل الاستفادة ‏بالدفعة الرابعة والحصول عليها خلال الايام الحالية بعد ان يتم الاعلان عن الموعد الفعلي لصرفها من ‏خلال منافذ الصرف المختلفة‎ .‎

و كانت وزارة القوى العاملة وبعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت باستكمال صرف المنحة لنهاية ‏العام الميلادي الحالي للمتضررين من فيروس كورونا المستجد والذين انخفض الدخل لديهم في الوقت ‏الماضي من توقف الاعمال الغير منتظمي في بداية انتشار الفيروس المستجد.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة:

‎الدخول الى موقع وزاره القوى العاملة من هنا

‎ إدخال الرقم القومي والاسم الرباعي والبيانات المطلوبة على الموقع‎ .

الضغط على استعلام ‏‎