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بالاسماء: كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:23 - 02 نوفمبر 2020
معبر رفح (4) معبر رفح (4)
تقارير
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء، وذلك وفق التعليمات الآتية:

و اوضحت الهيئة المسافرون بكشف التنسيقات الذين أجروا فحص فيروس كورونا عليهم التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 4:00 من فجر يوم غد الثلاثاء؛ من أجل تسهيل سفرهم.

و بينت أن المسافرون بكشف التنسيقات الذين لم يُجروا فحص فيروس كورونا، عليهم التواجد الساعة 7:00 من صباح غد الثلاثاء في معبر رفح من أجل إجراء فحص كورونا لهم، ومن ثم تسهيل سفرهم بعد ظهور النتائج في نفس اليوم.

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