بالاسماء: كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء، وذلك وفق التعليمات الآتية:

و اوضحت الهيئة المسافرون بكشف التنسيقات الذين أجروا فحص فيروس كورونا عليهم التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 4:00 من فجر يوم غد الثلاثاء؛ من أجل تسهيل سفرهم.

و بينت أن المسافرون بكشف التنسيقات الذين لم يُجروا فحص فيروس كورونا، عليهم التواجد الساعة 7:00 من صباح غد الثلاثاء في معبر رفح من أجل إجراء فحص كورونا لهم، ومن ثم تسهيل سفرهم بعد ظهور النتائج في نفس اليوم.









