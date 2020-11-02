ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير الى 91 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أزمير إلى 91 قتيلاً ، بحسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"

وأفادت وحدة الطوارئ التركية في بيان لها، أن الزلزال الذي وقع الجمعة قبالة سواحل منطقة "سفري حصار"، أعقبته 1286 هزة ارتدادية، 43 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 839 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 155 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الطوارئ إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبانٍ بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد.