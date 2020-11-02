راصد جوي يتوقع تعرض المنطقة لمنخفض جوي بدءاً من الاربعاء القادم

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تتعرض المنطقة لمُنخفض جوي يبدأ نهار الأربعاء ويستمر حتى الجمعة، حاملاً معه ظواهر شتوية بامتياز من برودة إضافية وهطولات مطرية واسعة وهبات قوية من الرياح بمشيئة الله.

و كانت الأرصاد الجوية الفلسطينية توقعت أن يكون الجو يكون الجو الليلة بارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف اخر درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.