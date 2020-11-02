فتح باب التسجيل لوظائف الجوازات السعودية عبر موقع ابشر

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين فتح باب التسجيل عبر موقع أبشر وزارة الداخلية للوظائف برتبة جندي أول للرجال عبر مصلحة الجوازات، وبدأ التسجيل من اليوم، نتابع معكم رابط المنصة العامة وطرق الدخول على الوظائف.

و وفقاً للمديرية، فيبدأ التسجيل إعتبارًا من اليوم الإثنين 16-3-1442، حتى يوم الأحد الموافق 22-3-1442، على المنصة العامة عبر موقع أبشر للوظائف الإلكترونية، تابع المقال الذي نوضح به وظائف السعودية حاليًا، ونتابع معكم الشروط الواجب توافرها بالتقدم على تلك الوظائف.

ومن خلال على الرابط تستطيع الدخول على المنصة الرسمية العامة، ومتابعة التقديم على الوظائف عن قرب، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب القبول اليوم الإثنين، وذلك في وظائف الرجال.

أن يحمل بطاقة سارية المفعول

أن يقوم بمعادلة الشهادات الخاصة به

أن يتم إجتياز الفحص الطبي والمقابلات العامة الخاصة بالوظائف

أن يتحرى الدقة في تدوين البيانات الخاصة بالمتقدم

أن يكن حسن السير والسلوك

ألا يكن قد حكم عليه بأحكام مخلة بالشرف والأمانة

أن يكن حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

أن يكن سعودي الأصل والمنشأ