الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء جنوبي الضفة

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم الترخيص. بعد ساعات من هدم منزل أسير فلسطيني شمالي الضفة بذرائع أمنية.

ويعود المنزل لمواطن من عائلة الدبابسة، وكان يجهزه للسكن مع حلول فصل الشتاء.

واقتحمت قوات عسكرية اسرائيلية ترافقها دبابة تجمعا فلسطينيا شرق بلدة يطا، وهدمت المنزل البالغ مساحته نحو 130 مترا مربعا، بذريعة عدم الحصول على ترخيص من السلطات المحتلة.

وفي وقت سابق فجر الاثنين، هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير خليل دويكات من بلدة روجيب، شمال الضفة، بذريعة مسؤوليته عن مقتل إسرائيلي في أغسطس/آب الماضي.

وحسب تقديرات رسمية فلسطينية، هدم الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من 500 منشأة فلسطينية، منذ بداية العام الجاري.