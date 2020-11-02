المحرر علان: لا نستبعد التغذية القسرية للأسير الأخرس

أكد الأسير المحرر محمد علان أن العدو الصهيوني متغطرس ولا يعرف الرحمة ويمارس التعنت في قضية الأسير ماهر وهذا أكبر شاهد على مدى وحشية المحتل.

وأعرب عن مخاوفه أن يكون الأسير ماهر قد تعرض لإطعام قسري من خلال وضع شيء له في الماء من قبل الاحتلال عندما تم الحديث عن نقله الى مستشفى سجن الرملة في غياب زوجته وهذا يعتبر جريمة.

وقال: للمرة الأولى الاحتلال لا يخشى على حياة الأسير ماهر، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة أمام موضوع تغذيته قسرا دون علم الأسير ماهر.

وأضاف، أنه لا يمكن التأكد من إطعام الأسير ماهر الأخرس من خلال المنظمات الحقوقية وخصوصا الصليب الأحمر.

وشدد على أن المنظمات الحقوقية والإنسانية مقصرة في قضية الأسير ماهر. حتى أن منظمة الصليب الأحمر لم تصدر بيان يشرح حالته الصحية فهي شريكة في قتل الأسير ماهر.

وقال:" كل ما نريد معرفته أن يؤكد الصليب الأحمر أو ينفي أن الأسير ماهر تعرض لتغذية قسرية وإلا فإنه شريك أيضا في ذلك.

ووجه المحرر علان، نداء للصليب الأحمر بإجراء فحص للأسير ماهر لمعرفة هل تم إعطائه مدعمات.