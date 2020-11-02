الاحتلال يستدعي مقاتلات بعد الاشتباه بتسلل حوّامة من غزة

قال جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، إنه استدعى مقاتلات حربية، لمنطقة قطاع غزة، بعد الاشتباه بتسلل "حوامة"، من القطاع إلى "إسرائيل".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، "في وقت سابق اليوم تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة، في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل".

وأوضح أن الجيش عثر لاحقا، خلال أعمال تمشيط في المنطقة، على حوامة، دون أن يتضح على الفور عمّا إذا كانت هي الحوامة المشتبه بها.

وكان جيش الاحتلال أعلن في الأشهر الماضية، عن إسقاط حوامات، قال إنه رصدها تخترق الحدود قادمة من قطاع غزة.