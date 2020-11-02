الحكومة الفلسطينية توافق على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الحكومية، التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الحكومة الفلسطينية، د. محمد اشتية، حيث اتخذ المجلس جملة من القرارات ، من بينها إنشاء "شركة مياه فلسطين" بهدف تعزيز الموارد المائية وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية، لتكون شركة حكومية، واعتماد خطة إنشاء مرافق المياه في المحافظات، والبدء بدمج مزودي خدمات المياه بها.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لمعالجة قضايا المياه على المستوى الوطني والتي تشمل الأسعار، والفاقد من المياه، والديون المستحقة على مزودي المياه، والجوانب القانونية، والرقابة على شبكات وآبار المياه.

واعتمد المجلس قوائم المستفيدين من المساعدات لعدد 10 آلاف عامل من المتضررين من جائحة كورونا في كافة المحافظات، بواقع 700 شيقل للشخص الواحد.

وصادق على إطار التوصيات الصادر عن "لجنة حصر الأضرار المتعلقة بقطاع السياحة"، لا سيما الفنادق التي تم استخدامها كأماكن حجر أثناء جائحة كورونا.