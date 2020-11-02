طريقة عمل كيك النيسكافيه البادرة بسهولة في البيت وإليك أبرز مكوناتها

شاهد طريقة عمل كيك النيسكافيه البادرة في البيت ، وتعتبر حلوى كيك النيسكافيه من الحلويات الرائدة والشهيرة حيث تتمتع بقوة رائحتها النافذة وطعمها اللذيذ كما يسعى كافة المواطنين إلى إعدادها في المطابخ المنزلية وتناولها على مائدة الطعام الاسيرة وتقدم أيضًا في المناسبات العامة والخاصة.

وتعد طريقة اعداد عمل كيك النيسكافيه الباردة سهلة ولا تحتاج إلى جهد كبير ، وتعتبر الحلوى مقارنةً بالحلويات الأخرى أنها غير مكلفة وهي رخيصة الثمن ، ويسعى المواطنين إلى الحصول على خطوات اعدادها لتناولها في البيت خاصة مع افراد الاسرة كونها تتمتع بطعم لذيذ وشهي.

أما عن الفئات التي يفضلون تناولها ، تعتبر حلوى كيك النيسكافيه الباردة أنها مفضلة لدى جميع الفئات العمرية لأنها سهلة البلع والمضغ، إضافة إلا أنها من الحلويات المشبعة.

وقد وفرنا لحضراتكم في هذه المقالة، أبرز مكونات أو مقادير كيك النيسكافيه وأهم خطوات اعدادها التي تعتبر سهلة التحضير.

علمًا أن مكونات الحلوى متوافرة في كافة المحلات التجارية والأسواق العامة.

مكونات كيك النيسكافيه الباردة :

أولاً : باكيتان ونصف من بسكوت الشاي.

ثانيًا: أربع مغلفات من الدريم الويب المخفوقة المخلوطة بثلاث أرباع ملعقة صغيرة من النيسكافيه.

ثالثًا: ملعقة صغيرة من الكاكاو . كأس من الحليب.

رابعًا: ملعقتان كبيرتان من السكر .

خامسًا: ثلاث ملاعق صغيرة من النسكافيه.

طريقة عمل حلوى كيك النيسكافيه :

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد الحلوى اللذيذة: قم بخلط ثلاث ملاعق من النسكافيه بالحليب و نغمس البسكوت فيه.

ثانيُا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، عليك أن تنصف البسكوت المُغمّس بالنسكافيه والحليب في البايركس.

ثالثًا: ثم يليها: أن تخفق بعد ذلك الكريمة مع النسكافية والسكر والكاكاو.

رابعا: وفي المرحلة الأخيرة: قم بوضع الكريمة على طبقة البسكوت، ثمّ نعيد العملية إلى أن نحصل على السمك المرغوب فيه.

وبهذه لقد وصلنا إلى ختام طريقة تحضير كيك النيسكافيه اللذيذة، وبذلك يمكن تقديمها إلى الضيوف أو تناولها مع أفراد الاسرة حيثُ تخلق أجواء جميلة بين الافراد.

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