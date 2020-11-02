الصحة الاردنية تعلن تسجيل 47 حالة وفاة و 5877 اصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 47 حالة وفاة و5877 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في حصيلة قياسية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات 913، والإصابات إلى 81743.

وأشارت الوزارة، خلال الموجز الإعلامي اليومي، إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 217 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّا إلى 1693 حالة، منهم 289 حالة على أسرّة العناية الحثيثة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، فيما سجلت 118 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة.