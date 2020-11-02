طريقة عمل حلوى الرافيلو اللذيذة بسهولة تامة في البيت

تعرف على طريقة عمل حلوى الرافيلو اللذيذة بسهولة تامة ، إذ نالت حلوى الرافيلو مؤخرًا إعجاب مئات الالاف من المواطنين وربات البيوت بسبب طعمها اللذيذ ، فضلاً عن حضورها القوي على موائد الطعام خاصة في المناسبات العامة والخاصة وأعياد الميلاد وفي الحفلات أيضًا، كما تتمتع بمنظر جميل وجذاب.

ويبحث الأشخاص عن خطوات اعداد حلوى الرافيلو على محركات البحث بشبكة الانترنت حيثُ أثبتت الحلوى جدارتها مقارنة بالحلويات الأخرى، حيث يكمن لكافة الفئات العمرية تناولها بسهولة لأنها سهلة المضغ والبلع.

وفي هذه المقالة ستمكن القارئ أو المعد من الحصول على مكونات أو مقادير حلوى الرافيلو التي توجد في كافة المحلات التجارية والأسواق العامة والبقالات، وهي رخيصة الثمن، وأيضًا عن ابرز خطوات اعدادها.

موقع فلسطين اليوم نشر مكونات الرافيلو وطرق اعدادها في البيت ، إذ يترتب على المرء أن يطبق تلك الخطوات كما هي موجودة هنا.

مكوّنات حلوى الرافيلو :

وفي بداية المقالة ، سنتعرف على مكونات الرافيلو اللذيذة وهي :

أولاً: ظرفان من دريم ويب.

ثانيًا: علبة من القشطة. كوب من حليب البودرة.

ثالثًا: كوب من شوكولاتة المالتيزر.

رابعًا: كوب من جوز الهند.

طريقة عمل حلوى الرافيلو :

وبعد تحضير مكونات الحلوى، ننتقل إلى الخطوة التالية، وهي الخطوات، وتكون على النحو التالي:

أولاً: في الخطوة الأولى، قم بخلط القشطة مع الدريم ويب في الخلّاط الكهربائيّ، وضعيها في الثلّاجة لمدّة عشر دقائق.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، قم بإخراج الخلطة من الثلّاجة وأضف إليها الحليب وجوز الهند واعجنيها جيّداً.

ثالثًا: اضع الخلطة في الثلّاجة لمدّة عشر دقائق أخرى، ثمّ أخرجها وكوّرها واحشها بكرات المالتيزر، ثمّ غلّفها بجوز الهند.

رابعًا: ضع الكرات في الثلّاجة لمدّة نصف ساعة قبل التّقديم.

موقع فلسطين اليوم يتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

وبذلك يمكن لحضراتكم أن تقدموا حلوى الرافيلو في المناسبات حسبما تفضلون، علمًا أنه يمكن تقديمها إلى الأطفال ولا خوف عليهم بتناولها فهي سهلة البلع والمضغ.

وندعوكم إلى متابعة المقالات التي ننشرها دومًا عن طرق اعداد الوجبات والحلويات والعصائر الشهيرة، التي يبحث عنها الأشخاص في محركات البحث.