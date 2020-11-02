معروف: قد نتجه لإغلاق قطاع غزة حال استمر ارتفاع الاصابات بكورونا

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن هناك إمكانية للعودة لإجراءات إغلاق بعض المناطق التي تصنف "حمراء"، أو حتى فصل المحافظات عن بعضها، وأيضا قد نتجه إلى الاغلاق التام.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة سجلت اليوم 272 اصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى اصابة يتم تسجيلها خلال 24 ساعة منذ شهر مارس الماضي مما اثار مخاوف كبيرة لدى الجهات الصحية المختصة والمواطنين.

وقال معروف في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: "أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار كورونا، والذي حددته وزارة الصحة، ونقترب من حاجز الـ 300 إصابة في بعض الأيام".

وأضاف: "كنا نتوقع ارتفاع الإصابات بعد التدرج في تخفيف الإجراءات وبدء عمل بعض المنشآت، ولكن هناك زيادة مضطردة في بعض المناطق، مما يؤكد عدم الالتزام فيها، وحتى الالتزام العام للمواطنين".

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية مهما بلغت لن تستطيع إيقاف انتشار الوباء، ما لم يحدث تعاون من المواطنين

وأوضح أن الحكومة تحاول الموازنة بين احتياجات المواطنين الحياتية، وبين ضرورة الوقاية الصحية؛ لكن في لحظة ما قد نتخذ قرارات تحددها وزارة الصحة لحماية المواطنين، حتى لو بدت إجراءات صعبة".

ولفت إلى أن الأجهزة المختصة في قطاع غزة تعمل على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للتعليمات الوقائية، تتعلق بإغلاق مرافق تجارية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وغيرها".