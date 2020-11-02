إليك طريقة عمل مهلبية جوز الهند بسهولة في المنزل

إليك طريقة عمل حلوى مهلبية جوز الهند في المنزل وبدقائق معدودة ، حيث ازدادت عمليات بحث المواطنين على موقع جوجل حول خطوات اعداد حلوى مهلبية جوز الهند ، وتمتاز الحلوى بطعمها اللذيذ والشهي وذو الرائحة النافذة.

وسيحصل القارئ على خطوات عمل مهلبية جوز الهند لذا على صانع الحلوى أن يطبق الخطوات كما هي في المنزل بدقة للحصول على الحلوى المطلوبة واللذيذة.

وتحرص موقع فلسطين اليوم على توفير كافة طرق اعداد الوجبات والحلويات والعصائر في البيت ومن هذا المنطلق قمنا بوضع طريقة عمل مهلبية جوز الهند في الأسفل.

وفي الفترة الأخيرة، اشتهرت حلوى مهلبية جوز الهند في البيوت كافة خاصة في الدول العربية، التي اخذت الحلوى طابع خاص ومكانة مرموقة بين موائد الطعام لاسيما في المناسبات العامة والخاصة وأعياد الميلاد.

وسنتعرف سويًا على أبرز مكونات أو مقادير حلوى مهلبية جوز الهند، حيثُ يمكن لأي معدٍ لها أن يحصل على تلك المكونات من الأسواق والمحلات التجارية بسهولة جدًا وهي متوافرة بكثرة.

أبرز مكونات مهلبية جوز الهند :

أولاً: مهلبية جوز الهند المكوّنات أربعة أكواب من الحليب السائل.

ثانيًا: أربع ملاعق كبيرة من السكّر.

ثالثًا: ملعقتان كبيرتان من النشا.

رابعًا: علبة من القشطة.

خامسًا: باكيتان من البسكويت السّادة.

سادسًا: نصف كوب من جوز الهند. بيضة.

طريقة عمل مهلبية جوز الهند :

أولاً: وفي الخطوة الأولى، على الصانع أن يضع الحليب، والنّشا، والسكّر، والبيض، والقشطة، وجوز الهند معاً في قدر من الستانلس ستيل، ثم بعد ذلك عليك أن تحرك المكوّنات وهي باردة.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى: قم بوضع القدر على نار هادئة واستمرّي بالتّحريك حتّى يغلي القدر ويكثف المزيج.

ثالثًا: ثم أضع طبقتين من البسكويت في قاع وعاء من البايركس، ثمّ صبّي المزيج فوقه، وبعد ذلك قم بتحميص القليل من جوز الهند ورشّيه على الوجه.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة عليك أن تضع الطّبق في الثلّاجة لمدّة ساعتين على الاقل قبل التّقديم.

وهنا قد أشرفنا على الانتهاء من طريقة عمل حلوى مهلبية جوز الهند في البيت ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.