فروانة: روسيا تطالب اسرائيل بالإفراج عن الاسير ماهر الاخرس

أفاد المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن السفارة الروسية في "تل أبيب" جددت اتصالها بوزارة الخارجية الاسرائيلية اليوم الاثنين للمطالبة بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ99 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الاداري.

ووفقًا لفروانة، فإن رد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الطلب الروسي سيكون ظهر غدِ الثلاثاء كحد أقصى.

يُشار إلى أن الأسير ماهر الأخرس يعاني من خطورة كبيرة على حياته نتيجة استمراره في الاضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ 99 على التوالي.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة حال استشهد الأسير الأخرس بسبب اعتقاله الاداري واضرابه عن الطعام مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الايدي.