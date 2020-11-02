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تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خانيونس جنوب قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:20 - 02 نوفمبر 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
تقارير
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أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في خانيونس، اليوم الاثنين، تسجيل  15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة، أن  7 إصابات كانت ضمن الدورة الثانية من أمس السبت، و8 في الدورة الأولى من اليوم .

وأشارت إلى أن هناك 33 حالة مسجلة من العائدين بخان يونس قبل دخول الجائحة للمجتمع، بإجمالي اصابات منذ مارس الماضي 467 إصابة.

كما وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، تسجيل " 272 " اصابة جديدة بفيروس كورونا  بعد اجراء 2415 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، لتكون اليوم هي ثاني اعلى اصابات بعد ان سجلت يوم الخميس الماضي 276 إصابة .

وأشارت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي عن تسجيل تعافي "106" حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 7002 اصابة منه : 2549 حالة نشيطة ، وتعافي 4419 حالة ، واستقرار عدد الوفيات عند 34 حالة .

وكانت  وزارة الصحة في غزة اعلنت الخميس الماضي عن تسجيل حالة وفاة و276 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد اجراء فحص مخبري ل 2115 عينة في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الفيروس في قطاع غزة.

 

 

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