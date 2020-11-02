تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خانيونس جنوب قطاع غزة

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في خانيونس، اليوم الاثنين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة، أن 7 إصابات كانت ضمن الدورة الثانية من أمس السبت، و8 في الدورة الأولى من اليوم .

وأشارت إلى أن هناك 33 حالة مسجلة من العائدين بخان يونس قبل دخول الجائحة للمجتمع، بإجمالي اصابات منذ مارس الماضي 467 إصابة.

كما وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، تسجيل " 272 " اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 2415 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، لتكون اليوم هي ثاني اعلى اصابات بعد ان سجلت يوم الخميس الماضي 276 إصابة .

وأشارت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي عن تسجيل تعافي "106" حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 7002 اصابة منه : 2549 حالة نشيطة ، وتعافي 4419 حالة ، واستقرار عدد الوفيات عند 34 حالة .

وكانت وزارة الصحة في غزة اعلنت الخميس الماضي عن تسجيل حالة وفاة و276 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد اجراء فحص مخبري ل 2115 عينة في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الفيروس في قطاع غزة.