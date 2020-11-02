حقيقة اصابة القائد عباس السيد بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بإصابة القائد عباس السيد بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

لكن الأخبار المتداولة تبقى من نشطاء منصات التواصل ولم تؤكد أي جهة رسمية اصابة القائد القسامي عباس السيد بكورونا.

من هو عباس السيد:

ولد عباس محمد مصطفى السيد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بتاريخ 13 مايو 1966

تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينته طولكرم، وأنهى الثانوية العامة في الفرع العلمي بتفوق من مدرسة الفاضلية العريقة بالمدينة.

أكمل السيد تعليمه الجامعي في جامعة اليرموك الأردنية، وتخرج منها من كلية الهندسة في تخصص هندسة الميكانيك.

عباس السيد القائد القسامي الكبير:

تميز عباس السيد بحسه الأمني الكبير، حيث أسهم بشكل كبير في تأسيس كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة.

كان لها دور كبير في تنفيذ عمليات ألحقت خسائر كبيرة في صفوف إسرائيل.

العمليات التي شارك في التخطيط لها ما يلي:

عملية هشارون مول عام 2001، والتي نفّذها القسّامي محمود مرمش، وقد قتل فيها (5) إسرائيليين، وأصيب أكثر من (100) آخرين بجروح.

عملية الاستشهادي عبد الباسط عودة في فندق البارك أدت إلى مقتل (32) إسرائيليًا، وإصابة (150) آخرين بجراح.

اعتقاله:

اعتقل السيد بتاريخ 8 مايو 2002، من أحد المنازل التي كان يتحصن بها بعد اقتحام موسع لمدينة طولكرم.

وقد سلم نفسه طوعًا؛ بعد تهديد إسرائيل بقصف المنزل، وذلك خشية على أرواح أهل البيت الذي احتمى به.

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