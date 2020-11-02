اضبط تردد قناة بي بي سي BBC بالعربية 2020 وشاهد برامجها المميزة

يبحث المواطنون حول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط عن تردد قناة بي بي سي BBC البريطانية الجديد 2020 بالعربية ، حيثُ ازدادت عمليات البحث أخيرًا على موقع جوجل الشهير من عن تردد القناة العالمية من أجل ضبط التردد على شاشات التلفاز والاستمتاع بمشاهدة بث القناة الذي يصل أرجاء العالم كافة.

وفي هذه المقالة، وضعنا لحضراتكم تردد قناة بي بي سي 2020 BBC على القمر الصناعي نايل سات حيثُ يمكن ضبطه حاليًا على التلفاز، لمشاهدة برامج القناة الرائعة، والتي تهتم بالدرجة الأولى في نقل الاحداث والاخبار العالمية والإقليمية.

وتتميز قناة بي بي سي BBC الرائدة بأنها تواكب كافة الاحداث العالمية والإقليمية آخر المستجدات السياسية التي تطفو على السطح وأيضًا النزاعات، حيثُ تقدم ذلك في قوالب نشرات أخبار وبرامج تحليلية وتستضيف فيها خبراء للحديث عن الموضوعات المطروحة حتى يتمكن المشاهد من فهم ما يدور من حوله.

برامج قناة بي بي سي BBC بالعربية :

ويمكن لمشاهد قناة بي بي سي العربية أن يتابع برامج القناة من خلال ضبط التردد الجديد، طوال الأسبوع، وهي :

سينما بديلة

حديث الساعة

أنا الشاهد

بلا قيود

4 تك

بتوقيت مصر

المشهد

قناة بي بي سي تقدم مزيجًا من الاخبار الحصرية وتعتبر من الاخبار الفورية ، إذ سجلت القناة نسبة مشاهدات عالية في الفترة الأخيرة، خاصة من بدء جائحة كورونا الانتشار حول العالم وصعود ملفات ساخنة وهامة على المستوى الدولي والإقليمي.

بدأت قناة بي بي سي BBC بالعربية عرض أول بث لها في عام 2008، وحققت انجازات ونجاحات عظيمة، ما كسبها الشهر الواسعة بين متابعيها.

ويجود للقناة اكبر مكتب إعلامي لها في الشرق الأوسط أو الوطن العربي، كما تعرض أخبارها باللغة الإنجليزية، ما جعلها تصنف من القنوات المهمة على المستوى العالمي.

تردد قناة بي بي سي BBC بالعربية على القمر الصناعي نايل سات 2020 :

وضعنا لكم تردد القناة على النحو التالي :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12207

معدل الترميز : 27500

تصحيح الخطأ : 4/3

ومن خلال هذا التردد القوي يمكن لجميع المشاهدين أن يتابعوا أخبار وبرامج قناة بي بي سي بالعربية.

رابط الموقع الاخبار لـ بي بي سي BBC بالعربية (اضغط هنا) .