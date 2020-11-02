فيديو وصور: الاحتلال يسيطر على طائرة مسيرة أطلقت من غزة وسقطت في أشكول

نشرت وسائل اعلام الاحتلال الاسرائيلي مقطع فيديو وصورً عدة للطائرة المسيرة التي تم اعتراضها مساء اليوم الاثنين 2-11-2020 من خلال تحليق مكثف لطائرات حربية اسرائيلية في أجواء القطاع.

وظهرت الطائرة المسيرة في مقطع فيديو نشره موقع "حدشوت بتخون سدي" الإسرائيلي بعد اعتراض الطائرة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي الذي تمكن من السيطرة على الطائرة داخل المجلس الاقليمي اشكول.

فيما انتشر مقطع فيديو أخر لطائرات حربية اسرائيلية وهي تطارد الطائرة المسيرة قرب حدود قطاع غزة مما اثار حالة من الخوف والرعب لدى اطفال سكان القطاع.

وفي ذات السياق فإن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من قطاع غزة الى داخل "إسرائيل".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، أن تم العثور خلال أعمال التمشيط في المنطقة على حوامة ويتم الفحص فيما اذا كان الحديث عن الحوامة التي تم الاشتباه في تسللها الى داخل "إسرائيل" أم لا".







