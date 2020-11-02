للمواطنين والمقيمين في السعودية إليك طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا  

وفرت وزارة الداخلية السعودية خدمة إلكترونية حول الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية حيثُ يمكن للمواطنين والمقيمين في السعودية عن الاستعلام عن قيمة المخالفات، وذلك للتسهيل عليهم، حيثً يمكن للمخالفين الفحص عبر منصة أبشر الالكترونية، وسدادها إلكترونيًا أيضًاا:

ويمكن للمواطنين أو المقيمين في السعودية فحص قيمة المخالفات المرورية على المركبات أو على أي من افراد الاسرة أو المخالفات المسجلة على المكفولين، عبر المنصة، وذلك من خلال رقم اللوحة ورقم الهوية أو رقم الهاتف.

شروط الاستعلام عن المخالفات المروروية عبر منصة أبشر :

وأطلقت السلطات السعودية منصة ابشر الالكترونية لمساعدة المواطنين على قضاء خدماتهم الحكومية من المنزل، وكذلك من أجل سداد المقيمين داخل المملكة المخالفات المرورية المسجلة عليهم، لتجديد صلاحية الإقامة.

ويشترط في بوابة أبشر الالكترونية السعودية للاستعلام أن يمتلك المواطن أو المقيم، حساب فعًال على المنصة.

بعد أن ينشأ المواطن أو المقيم الحساب عليه أن يسجل الدخول ثم يقوم بالضغط على الاستعلامات الالكترونية واختيار قائمة المخالفات المرورية، كما يكون الاستعلام عبر المنصة يكون برقم اللوحة.

وبعد كتابة رقم اللوحة تظهر التفاصيل الخاصة بالمخالفات الموجود وموعد ومكان تدوينها كافة، وتوفر أيضًا خدمة السداد الإلكتروني للمخالفات بواسطة بطاقة الائتمان الخاصة بحساب المواطن.

رابط وزارة الداخلية السعودية (اضغط هنا).

رابط منصة أبشر (اضغط هنا).

الاستعلام عبر منصة أبشر الالكترونية :

ويكون الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم الهاتف أو رقم الهوية أو نظام الساهر.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم الهاتف :

وحددت منصة ابشر خاصية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم الهاتف، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم 989.

ويختار المستعلم خيار خدمة السيارات بالضغط على رقم 1، ثم رقم 1 للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية.

وبعد الضغط على رقم 1، يتم ادخال رقم السجل المدني، والضغط على علامة الشباك ليتم إعلامك بقيمة المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم الهوية :

ومثل سابقة إلى أن الاستعلام عن المخالفات المرورية يكون بواسطة رقم الهوية.

ويكون ذلك من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية (اضغط هنا).

ويترتب على المستعلم أن يدخل رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي والضغط على عرض، كما يتطلب من المستعلم في المنصة بعد ذلك تسجيل بيانات أساسية ثم الانتظار لبعض الوقت لتظهر لك قيمة المبلغ المالي المستحق عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال نظام الساهر :

وأطلقت المملكة السعودية في وقت سابق نظام ساهر هو نظام الكتروني لضبط وإدارة حركة المرور آلياً.

وأوضحت الحكومة أن البرنامج متصل بأجهزة دقيقة يمكنها التقاط رقم لوحة السيارة وصورة السائق، وتحديد نوة المخالفة المقررة على السيارة إما كسر إشارة أو مخالفة سرعة أو غيرها.

وللاستعلام عبر نظام ساهر، يترتب على المواطنين أو المقيم أن يسجل في برنامج نظام ساهر من خلال منصة أبشر وسداد المخالفة المرورية يكون الكترونياً أيضاً.