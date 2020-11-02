94 مليون ناخب امريكي يصوتون مبكرًا بـ الانتخابات الامريكية العامة

قال مركز إحصاء لبوابة مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، أن 94 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم اليوم الاثنين ضمن الانتخابات الأمريكية العامة المبكرة.

وأشار المركز إلى أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 94 مليونا و6161، منهم 34 مليونا و45137 حضروا شخصيا مراكز الاقتراع، و59 مليونا و961024 بالبريد.

الانتخابات الامريكية

ويعكس العدد المرتفع للتصويت المبكر، الذي تجاوز أكثر من ثلثي إجمالي المشاركين في انتخابات عام 2016، الاهتمام الشديد بالانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

يُشار إلى أن استطلاعات الرأي الأمريكية أظهرت تراجع واضح للرئيس دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن على مستوى البلاد، بل وحتى في الولايات التي ستقرر نتيجة الانتخابات، غير أن النتيجة لا تزال غير محسومة بأي حال من الأحوال.

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