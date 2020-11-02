الخارجية الفلسطينية تتحدث بخصوص سفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، اليوم الاثنين، أنها استكملت تسجيل جميع الطلبة الدارسين في الجامعات الاردنية الذين عبروا عن رغبتهم بالسفر للالتحاق بدراستهم، وكانوا قد سجلوا على المنصة الالكترونية التابعة للوزارة.

وكانت الوزارة قد خصصت المنصة للطلبة عبر موقعها الالكتروني، وفتحها للتسجيل امامهم 3 مرات.

وقد نوهت إلى أنه على اية طالبة او طالب يدرس في الجامعات الاردنية ولم يسجل لدينا سابقا ويرغب بالالتحاق بجامعته التسجيل على المنصة الأردنية، ان يسجل عبر الرابط (اضغط هنا).

واكد وزارة الخارجية، اعتماد المنصة الالكترونية تسجيل كل من يرغب بالسفر على متن الرحلات المتوافرة.

وأشارت إلى أنه اعتماد نظام حجز التذاكر من خلال الموقع repat.rj.com، لكل من حصل على الموافقات اللازمة للسفر.

وأهابت الوزارة، المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الاعزاء ممن لم يحصلوا على الموافقات اللازمة عدم شراء التذاكر، وعدم التوجه الى معبر الكرامة منعا للإحراج.

ودعت المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الراغبين بالسفر متابعة الاعلانات التي تصدر عن الوزارة بشان السفر، والقيام بالتسجيل على المنصة الالكترونية المخصصة لكل رحلة حسب التواريخ التي يعلن عنها.

كما شدّدت على أنها "لن تستقبل اية طلبات للتسجيل خارج المنصة الالكترونية، ولن يستقبل ايضا اية طلبات للتسجيل بعد اغلاق المنصة".

وبخصوص المسجلين والحاصلين على الموافقات اللازمة للسفر، ونوهت إلى انهم غير مطالبين بالتسجيل مرة اخرى على المنصة، حيث تبقى الموافقات التي حصلوا عليها للسفر سارية المفعول.

ولفتت إلى من قام بالتسجيل على احدى المنصات الالكترونية بإمكانه الاستعلام لتأكد من تسجيله على كشوفاتنا من خلال الموقع الالكتروني للوزارة " استعلام عن السفر" (اضغط هنا).

كما وأكدت إلى انها ستواصل العمل والسهر على تسهيل سفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال من خلال اليات العمل المعلنة، مشيرةً إلى أنها تشرف على تطوير هذه الالية لتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر على هذه الخدمة.