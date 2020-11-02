تعرف على متوسط زيادة أجور المعلمين 2020 في مصر وموعد تطبيقها

يتساءل المعلمين في الجمهورية المصرية العربية عن حقيقة زيادة الرواتب من قبل وزارة التربية والتعليم ، في إطار تحسين الأحوال المادية للمعلمين خلال الفترة المقبلة عبر زيادة أجورهم الشهرية 2020 ، حيثُ تُعنى الدولة وخصوصًا وزارة التعليم بتطوير رأس المنظومة التعليمية وهم المعلمين، كون التعليم من الركائز الاساسية لمستقبل الأجيال والدولة ومواكبة التطور العلمي، لذلك تسعى الوزارة وضمن سلم أولوياتها في زيادة رواتبهم والاهتمام بهم.

موعد تطبيق زيادة أجور المعلمين في مصر :

ومن منطق حرص الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، أعلن مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم المصرية، عن تطبيق الزيادة الجديدة في رواتب المعلمين ، بداية من الأول من يناير 2021.

وأوضح المسؤول في الوزارة، ان إجراء وزارة التعليم الجديد سيحقق استفادة من الإصلاحات الهيكلية الموجودة لأجور العاملين في قطاع التعليم ما قبل الجامعي العام والأزهري.

وأشار إلى أنه نحو 2.1 مليون موظف، ومنهم 1.4 مليون معلم و700 ألف تقني، سيستقدون من زيادة الاجور.

نسب تطبيق زيادة رواتب المعلمين :

وستكون الزيادة وفق مصدر من وزارة التربية والتعليم في مصر على النحو الآتي:

المعلم المساعد : يصل مرتب المعلم المساعد إلي متوسط الراتب ٢١٢٥ جنيه مصري ٠ هذا بالإضافة إلي متوسط راتب معلم اول (أ) يبلغ متوسط الأجر إلي ٢٨٣٥ جنيه مصريا ٠ المعلم : يصل متوسط راتب المعلم إلي ٢٣٥٠ جنيه مصريا ٠ المعلم اول : يبلغ متوسط راتب المعلم الأول إلي ٢٥٢٥جنيها مصريا. المعلم الخبير : يصل اجر المعلم الخبير إلي متوسط الأجر ٣٦٣٩ جنيه مصريا ٠ وأخيرا المعلم الكبير : حيث يصل متوسط الراتب إلي ٤٦٧٥ جنيه مصريا.

متوسط أجور المعلمين الجيدة :

وبخصوص متوسطات أجور المعلمين الجيدة ، سيتم تطبيقها بعد الزيادة الشهرية.

وزيادة أجور المعلمين من 325 جنية للمعلم، أما لكبير المعلمين تصل إلى 475 جنية ، بعد إضافة حافز الإدارة المدرسية، على أن يكون متوسط الرواتب الجديدة تبعاً لدرجاتهم الوظيفية.

متوسط الراتب لدرجة (معلم مساعد): 2125 جنية

متوسط الراتب لدرجة (معلم): 2350 جنية

متوسط الراتب لدرجة (معلم أول): 2525 جنية

متوسط الراتب لدرجة (معلم أول أ): 2835 جنية

متوسط الراتب لدرجة (معلم خبير): 3639 جنية

متوسط الراتب لدرجة (معلم كبير): 4675 جنية

والجدير ذكره، أكد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير المالية في وقت سابق، أن زيادة أجور المعلمين ونسبها تطبق على كافة المنظومة التعليمية، سواء كانوا في المدارس أو في المعاهد الأزهرية.

وفي تاريخ 1 نوفمبر وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة، على مجموع مواد مشروع قانون تحسين أجور العاملين في القطاع التعليمي بالدولة، والخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، والخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.