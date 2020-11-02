داخلية غزة: مخيم البريج منطقة موبوءة بفيروس كورونا

أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، أن مخيم البريج وسط قطاع غزة مصنف كمنطقة موبوءة لتسجيل أعداد كبيرة من الاصابات في المخيم بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال أبو نعيم خلال لقائه مع الوجهاء والشخصيات الاعتبارية بمخيم البريج: "يجب على المواطنين في المخيم الالتزام بإجراءات الإغلاق وتدابير الوقاية والسلامة حفاظًا على أرواحهم وحماية لأطفالهم".

وأضاف: "لقاءاتنا مع النخب المجتمعية في المناطق المصنفة "حمراء"، تهدف لوضع حد لحالة الاستهتار لدى شريحة واسعة من المواطنين، وعدم أخذهم باحتياطات السلامة والوقاية".

وأوضح ان وزارة الداخلية عقدت لقاءات مع شرائح عديدة بالمجتمع في سبيل تعزيز الجهود التوعوية، لأن حماية الوطن تتطلب مشاركة من الجميع.

ودعا أبو نعيم، لتضافر جهود المواطنين مع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة من أجل عبور هذه الأزمة، وتجنيب مجتمعنا مزيداً من المتاعب، معبرًا عن أمله في تعزيز التعاون من قبل الفصائل والوجهاء ومخاتير العائلات وأولياء الأمور، من أجل رفع درجة التزام المواطنين بتدابير الوقاية.