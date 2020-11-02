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سبب تحليق مفاجئ لطائرات الاحتلال في أجواء القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:19 - 02 نوفمبر 2020
طائرات الاحتلال - تحليق مكثف - غارات طائرات الاحتلال - تحليق مكثف - غارات
تقارير
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كشفت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين 2-11-2020 عن سبب تحليق طائرات "إسرائيلية" بشكل مفاجئ في أجواء قطاع غزة.

وأعلنت وسائل اعلام الاحتلال عن أن الجيش الاسرائيلي بدأ بتنفيذ مناورة عسكرية مفاجئة لسلاح الجو في مستوطنات "الغلاف" وسماء قطاع غزة.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، أن تحليق الطائرات الحربية في أجواء قطاع غزة، جاء بعد رصدها لطائرة مُسيّرة قرب الحدود.

ولاحظ سكان قطاع غزة تحليقًا مكثفًا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء القطاع كافة مما اثار حالة من القلق نتيجة التحليق المكثف.

وتُحدث طائرات الاحتلال أصوات قوية فيما يعرف بـ "غارات وهمية" في سماء قطاع غزة مخلفة حالة من الخوف لدى الأطفال.

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