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الداخلية: بدء وصول العائدين لقطاع غزة عبر معبر رفح البري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:19 - 02 نوفمبر 2020
معبر رفح البري الوحيد (أرشيف) معبر رفح البري الوحيد (أرشيف)
تقارير
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أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، بدء وصول أعداد من المواطنين العائدين لغزة عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن مئات العائدين وصولوا القطاع في اليوم الأول لفتحه استثنائياً في الاتجاهين.

وأشارت إلى أنها عملت مع الأطقم المختصة بوزارة الصحة في سحب العينات منهم لإجراء فحص كورونا للتأكد من خلوا الأشخاص من الإصابة بالفيروس.

كما وأعلنت الداخلية، صباح اليوم  مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح الوحيد.

وأهابت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بخصوص المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف السفر المعلن عنه أمس الأحد، في الحافلات (من السادسة حتى العاشرة)، بضرورة التوجه لإجراء فحص كورونا ابتداء من الساعة 9:00 من صباح اليوم الاثنين، في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة كلّ في محافظته، وهي:

  • محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.
  • محافظة غزة: مركز الشاطئ، ومركز الصوراني/ الشجاعية.
  • محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم.
  • محافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية.
  • محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.

يشار إلى أن معبر رفح أغلق منذ جائحة كورونا تموز الماضي، وتم إعادة فتحه الشهر الماضي استثنائيًا، وبعدها أغلق المعبر حتى اليوم.

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