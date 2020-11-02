مستوطنون يعتدون مزارعين في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة

اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، مزارعين فلسطينيين أثناء قاطف الزيتون شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أفاد بأن مجموعة من مستوطني "ايتمار" هاجمت المزارعين في منطقة خلة العزب غرب بيت فوريك شرقي المدينة، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون من أراضيهم.

وأكد دغلس أنه منذ بداية موسم قطف الزيتون تصاعدت هجمات المستوطنين ضد الأهالي وممتلكاتهم.

الليلة الماضية، أصيب مواطن بكسور وجروح، عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطنين في أراضي الساوية جنوب نابلس.

وأوضح دغلس أن المواطن جهاد فؤاد جازي (48 عاما)، من بلدة الساوية، أصيب بكسور وجروح عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطني "عيليه".

وأضاف دغلس أن المواطن جازي كان برفقة زوجته خلال تفقده أرضه الواقعة شرقي البلدة عندما لاحقه مستوطنون وهاجموه بالحجارة، الأمر الذي أدى الى إصابته، ونقل على إثرها للمشفى لتقلي العلاج.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام مجموعة من المستوطنين مشتلا في قرية الساوية، حيث سرقوا منه عشرات الأشتال وعاثوا فساد وخرابا في المكان قبل انسحابهم.

ومنذ عام 2016 تشهد مناطق الساوية اعتداءات متكررة من قبل مستوطني مستوطنة "رحاليم"، وتقطيع لأشجار الزيتون التي يصل عمر بعضها إلى مئات السنين، كان آخرها قبل أيام.

وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم بحق قاطفي الزيتون في أراضيهم خلال الأيام الماضية، تمثلت بالاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها.

كما يستغل المستوطنون حماية ودعم قوات الاحتلال لهم في تصعيد انتهاكاتهم ضد المزارعين وأشجارهم تحديدا في موسم قطف ثمار الزيتون، فيما يسارع المزارعون لقطف ثمار الزيتون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم قبل أن يقطعها ويحرقها أو يسرق ثمارها المستوطنون.

وشهدت مناطق وقرى جنوب نابلس في الأيام الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين أبرزها ما تعرضت له بلدة عصيرة القبلية من هجوم لقطعان المستوطنين واعتداء على المزارعين فيها.