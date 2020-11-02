حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في الاراضي الفلسطينية خبرًا يفيد بتفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 اليوم الاثنين 2-11-2020

وأكد النشطاء أنهم قاموا بالدخول للموقع وفحص اسمائهم ومنهم من حصل على المنحة ومن من لم يحصل لكن الغريب توقف تفعيل الموقع.

يُشار إلى أن تفعيل الرابط كان عبر موقع الاستعلام الحكومي ثم أغلق الرابط من جديد.

يذكر أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن يوم السبت الماضي عن موعد صرف المنحة القطرية الـ100 للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأكّد العمادي، على أنّ اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأربعاء الموافق 04/11/2020 م.

المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وأضاف أنّ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

وأوضح السفير العمادي أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظاً على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

يُشار إلى أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة.

رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 اضغط هنا