دعوية الجهاد تنشر تعميمًا مهمًا لخطباء المساجد

نشرت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي تنويهًا مهمًا لخطباء المساجد، للخطب والدروس التي يفضل الحديث فيها وتذكير أبناء شعبنا بتواريخ مهمة كان لها بصمة في تاريخ قضيتنا.

وذكرت اللجنة في بيان لها، عدد كبير من التواريخ المهمة في القضية الفلسطينية وأبرزها ذكرى وعد بلفور وذكرى استشهاد قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا وذكرى اغتيال القائد أحمد الجعبري وذكرى استشهاد عزالدين القسام وذكرى استشهاد القائد هاني عابد واستشهاد الرئيس ياسر عرفات وغيره من القادة العظام.

وجاء نص التعميم للأخوة الخطباء على النحو التالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

التزاماً منا جميعا بمسؤولياتنا وواجباتنا الدينية والوطنية ووفاءً منا لشهدائنا الأبرار، وحرصاً منا على تطوير الأداء ومواكبة التطورات ومتابعة الأحداث التاريخية والمستجدات حتى لا ننسى أو نتناسى مع زحمة الأوجاع والآلام.

نرجو من حضراتكم التركيز وتسليط الأضواء في خطب الجمع القادمة لشهر نوفمبر تشرين الثاني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على التواريخ والمواضيع التالية:

(11/2) ذكرى وعد بلفور المشؤوم حيث أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وبدت رحلة العذاب والتغريبة الفلسطينية ولا زالت مستمرة منذ مائة وثلاثة أعوام ولم تنتهِ بعد والتخلي والخذلان العربي يزداد يوماً بعد يوم عبر التطبيع والركض وراء الأوهام والسراب والارتماء بأحضان من سرقوا أرضنا وشردوا أهلنا.

(11/2) ذكرى استشهاد فارس القلم والبندقية المثقف والمقاوم الشهيد القائد هاني عابد رحمه الله.

(11/12) الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد أركان المقاومة شهيد الفجر القائد بهاء أبو العطا وبدء معركة صيحة الفجر واستشهاد ثلة من خيرة الفرسان المجاهدين، (11/11) ذكرى استشهاد الزعيم الفلسطيني الرئيس/ ياسر عرفات، (14 / 11) اغتيال القائد الكبير الشهيد أحمد الجعبري مهندس صفقة تبادل الأسرى (وفاء الاحرار) وبدء شن العدوان والحرب على قطاع غزة، رحم الله شهدائنا الأبرار جميعهم وتقبلهم في عليين، وإن رحلة الدم والشهادة وطريق الشهداء العظام ودرب الصادقين ومشروع الجهاد والمقاومة لا زال مستمر حتى النصر أو الشهادة.

(11/19) ذكرى استشهاد المجاهد الثائر والداعية وخطيب مسجد الاستقلال والذي زاوج بين القرآن والبندقية وكان بمثابة الملهم والنبراس للشهيد د/ فتحي الشقاقي وحركات التحرر والمقاومة الفلسطينية والثورات الإسلامية المعاصرة، شهيد أحراش يعبد الشهيد الشيخ المجاهد/ عزالدين القسام، (11/28) إعدام رفيق دربه أمير المجاهدين الشيخ/ فرحان السعدي وهو صائم.

(11/29) صدور قرار تقسيم فلسطين بين أصحابها وأهلها الشرعيين مع اللصوص والمغتصبين تحت قوة وحراب الدول الاستعمارية الظالمة؛ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، حافل بالمناسبات والذكريات الأليمة من وعد بلفور المشؤوم إلى جريمة قرار التقسيم إلى يومنا هذا والمؤامرة مستمرة.

لذا يرجى التحذير وتوعية جماهير شعبنا من المخاطر الكارثية التي حلت بالشعب الفلسطيني جراء صدور هذا القرار الجائر والظالم والذي يفضي إلى تقاسم أصحاب الحق مع اللصوص المغتصبين أرضهم ووطنهم.

(11/20) يوم الطفل العالمي، (11/25) اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة، رسالتنا للمجتمع الدولي المنافق بأن "إسرائيل" لا زالت ترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وتنتهك حقوق الإنسان وتقصف بطائرات الإجرام الأطفال والنساء الآمنين في بيوتهم وتعتقل الأطفال الصغار من غرف نومهم والنساء وتقوم بتعذيبهم واضطهادهم على مرأى ومسمع العالم أجمع ولم نسمع حتى شجباً أو استنكاراً ولا يحرك أحد ساكناً. فحسبنا الله ونعم الوكيل.

التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء برفع البلاء والوباء عن الأمة والدعاء للمصابين بالوباء بالشفاء التام وللأسرى والمعتقلين بتفريج الكرب وأن يمن الله عليهم بالفرج القريب والحرية من سجون العدو الصهيوني ونخص بالذكر الأخ المجاهد/ ماهر الأخرس الذي يخوض معركة الصمود والإرادة بعزيمة لا تلين وبصلابة لا تنكسر في مواجهة القهر والظلم، بإضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (99) على التوالي، والدعوة والعمل على نصرته وإخوانه الأسرى بجميع السبل وبشتى الوسائل.

أخيراً نؤكد ونوصي بالاستمرار بأخذ مزيداً من الاحتياطات وإجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا والذي ما زال خطره وشره يتجول من حولنا، وإن أعداد المصابين به بازدياد وارتفاع مستمر بصورة مقلقة، وعلينا التعود والتعايش مع وسائل السلامة وإجراءات الوقاية لتصبح جزء من حياتنا اليومية وندعو بعدم التراخي والاستهتار لأنك تأثم وتتسبب بقتل وهلاك الآخرين.

نسأل الله عز وجل بأن يحفظ هذا البلد وبلاد المسلمين من كل وباء وبلاء، والشفاء التام والعاجل للمصابين بالوباء، وأن يمن الله على إخواننا الأسرى والمعتقلين بالفرج القريب. اللهم آمين

اللجنة الدعوية العامة

الاثنين: 16 ربيع أول 1442 هجري.

الموافق: 2/11/2020