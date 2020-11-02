4 وفيات و749 اصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل أربعة وفيات و749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الإثنين، أنه تم تسجل 4 حالات وفاة، (مواطنة 74 عاماً من كفر مالك بمحافظة رام الله، مواطنة 70 عاماً من مدينة رام الله، ومواطنة 92 عاماً من سلفيت، مواطن 77 عاما من مخيم العروب بمحافظة الخليل).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 438 حالة (الخليل 54، نابلس 31، جنين 15، طولكرم 66، قلقيلية 11، طوباس 8، سلفيت 7 ، ضواحي القدس 98، مدينة القدس 42، 106 حالة تعافٍ في قطاع غزة(.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، محافظة نابلس (158)، محافظة بيت لحم (28)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (63)، جنين (52)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (8)، طولكرم (23)، طوباس (4)، ضواحي القدس (9)، مدينة القدس (34) خلال يومين، قطاع غزة (272).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 37 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني(اضغط هنا)، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.