الفصائل: المقاومة ستسقط المؤامرت التي تحاك بدءاً من بلفور وصولاً لوعد ترامب

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين 2/11/2020، أنها ستسقط كافة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته بدءاً من وعد بلفور وحتى وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الفصائل في بيان صحفي في الذكرى 103 لتصريح بلفور المشؤوم، أن جريمة بريطانيا في وعد بلفور المشؤوم، ومؤامرة ترامب والكيان الصهيوني في صفقة القرن، يرسم المنحنى الخطير الذي يتساوق به المتآمرون لتصفية قضيتنا الوطنية دون أي اعتبار لقيم الحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وشددت الفصائل على أن حق شعبنا بأرضه ووطنه وحق العودة حق ثابت ومقدس لم يسقط بوعد بلفور ولن يسقط بغيره.

وطالبت حكومة بريطانيا بالاعتذار عن هذه الخطيئة والتراجع عنها وإزالة الضرر الواقع نتيجة لهذا الوعد المشؤوم.

وأكدت، أن صفقة القرن ومخططات تصفية القضية ستتحطم على صخرة وعي وصمود شعبنا الفلسطيني كما تحطم وعد بلفور.

وأشارت فصائل المقاومة إلى أن المطلوب اليوم ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة، وترتيب البيت الفلسطيني وبلورة برنامج وطني كفاحي، يشكل القاعدة الأهم في مسيرة التحرر الوطني ضد الاحتلال.

وجددت التأكيد على أن المقاومة ستبقى هي الحامية للثوابت الفلسطينية، وستفشل المخططات الصهيوأمريكية من وعد بلفور حتى صفقة القرن.