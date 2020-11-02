"الروبل" الروسية تنخفض أمام الدولار اليورو.. والكرملين يُعلق

شهد سعر صرف الروبل الروسية انخفاضاً في تعاملاتها اليوم الاثنين 2/11/2020 ، امام الدولار الامريكي واليورو ، حيث شهد سعر صرف اليورو فوق مستوى 94 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014، في حين ارتفع سعر صرف الدولار فوق مستوى 80 روبلا، لأول مرة منذ مارس 2020.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية ،دميتري بيسكوف، علق على مسألة انخفاض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو، حيث هبط إلى أدنى مستوى في عدة شهور.

وقال بيسكوف :الحكومة الروسية نجحت في تقليل تقلبات سعر صرف الروبل، كما أنها تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلادن موضحاً ان أي عملة في العالم تتعرض الآن لضغوطات سلبية في ظل ظروف الاقتصاد العالمي، بما ذلك معدلات استهلاك الطاقة، والتغيرات في أسعار المنتجات البترولية والنفط.