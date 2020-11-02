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اشتيه يطالب بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويناشد لإنقاذ الاخرس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:06 - 02 نوفمبر 2020
محمد اشتيه محمد اشتيه
تقارير
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طالب رئيس الوزراء محمد اشتية  اليوم الاثنين 2/11/2020 في كلمته بمستهل جلسة الحكومة،  المجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته الأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض معركة الامعاء الخاوية لليوم التاسع والتسعين، والافراج الفوري عنه.

ودعا مجلس الوزراء، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس، تعويضا لشعبنا عما ألمّ به جراء اعلان بلفور المشؤوم.

وفيما يتعلق بـ"كورونا"، قال اشتية: ما زلنا نسيطر على الأمور ونسبة الإصابات في ثبات ولكنها مرتفعة، داعيا إلى توخي أقصى درجات الوقاية.

ويناقش مجلس الوزراء إصلاحات جوهرية في قطاع المياه لخدمة المواطنين، وقانون الاتصالات، ومساعدة العمال المتضررين بسبب كورونا، وتعزيز قطاع السياحة.

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